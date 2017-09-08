تعليم الرس تعلن عن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم الرس تعلن عن وظائف نسائية شاغرة
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس- ممثلة بالموارد البشرية- عن توفر عدد من الوظائف النسائية الشاغرة، للعمل مستخدمات على بند الأجور داخل محافظة الرس، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.
– إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة.
– ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عامًا.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
– أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
– ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
– يكون تسليم استمارة التقديم ومطابقة الشهادات والخبرات إن وجدت والمقابلة الشخصية لدى قسم خدمة الموظف بالأقسام النسائية.
وأوضحت الإدارة، أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من تاريخ 19/ 12/ 1438هـ، ويستمر لمدة 14 يومًا، وذلك على الرابط التالي: (هنا) .
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