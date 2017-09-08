تعليم الرس تعلن عن وظائف نسائية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس- ممثلة بالموارد البشرية- عن توفر عدد من الوظائف النسائية الشاغرة، للعمل مستخدمات على بند الأجور داخل محافظة الرس، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

– إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة.

– ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عامًا.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.

– أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

– يكون تسليم استمارة التقديم ومطابقة الشهادات والخبرات إن وجدت والمقابلة الشخصية لدى قسم خدمة الموظف بالأقسام النسائية.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من تاريخ 19/ 12/ 1438هـ، ويستمر لمدة 14 يومًا، وذلك على الرابط التالي: (هنا) .