تأجيل طرح آيفون 8 لخلل في شاشات العرض - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قبل إطلاق هاتفها آيفون 8 بأيام، تعاني شركة أبل من خلل في هاتفها المنتظر.

وقال مطلعون على الوضع، إنه قد يؤدي الخلل إلى نقص في الإمدادات الطويلة وتأخير عملية الشحن عند بدء طلب الجهاز في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل العملاء.

وقد يؤدي هذا الخلل إلى انتكاسة لمدة شهر تقريبًا في الجدول الزمني للتصنيع؛ مما يعني تجاوز فترة المبيعات الأولية وإضعاف التوقعات المتعلقة بمبيعات فترة عطلة نهاية السنة.

كما انخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف بعد ظهر الخميس في أعقاب تقرير صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الذي أوضح أن هاتف آيفون الجديد البالغ سعره حوالي ألف دولار أمريكي قد يعاني من تأخيرات في الشحن بسبب التعقيدات المتعلقة بنوعية شاشات العرض الجديدة.