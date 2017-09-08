ماليزيا تكشف أسباب التشديد على حجاجها بعدم الزواج في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

أكدت نائبة وزير السياحة والثقافة في ماليزيا، ماس إرمياتي، أن أسباب تشديدها للحجاج من بلادها على عدم الزواج في المملكة، هي عدم جواز تنفيذ إجراءات الزواج للمواطنين الماليزيين في معظم الحالات، مشيرة إلى أن العديد منهم لا يملك تصريحات إقامة في المملكة.

وقالت إن من تزوجوا في المملكة سيواجهون مشاكل بتسجيل زواجهم قانونيًا مرة أخرى في ماليزيا؛ لأنها لن تعترف بها الحكومة في المملكة.

وأضافت: ” إننا حاليًا في المرحلة النهائية من إعداد المخطط الخاص للترخيص بما في ذلك إدخال نظام المراقبة المتكامل للمناسك من أجل تحسين إدارة مجموعات الحج ” .

وحذرت من كون المملكة لا تعترف بإجراءات الزواج للمغتربين من غير حاملي بطاقات الإقامة، وهو ما يعني أن الذين أقدموا على الزواج في المملكة سيواجهون مشكلات في توثيق زواجهم، ما قد يدفعهم لتنفيذ إجراءاته مجددًا.