أندية أوروبا تنفق 4 مليارات يورو خلال الانتقالات الصيفية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بلغ حجم إنفاق أندية كرة القدم لشراء لاعبين بالدوريات الأوروبية الكبرى، أربعة مليارات و400 مليون يورو، ليسجل بذلك رقماً قياسياً تاريخياً خلال موسم الانتقالات الصيفي المنصرم، بزيادة تصل إلى 36% مقارنة بالموسم الماضي.

وفي المقابل، باعت الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لاعبين بقيمة ثلاثة مليارات و531 مليون يورو، ما يمثل نموا بلغ 50% تقريباً، وفقاً لتقرير Football Tranfer Review، الذي تعده شركة Prime Time Sport وقدمته اليوم الجمعة في مقر رابطة الليغا الإسبانية.

وواصل الدوري الإنجليزي الممتاز تربعه على قائمة أكثر المسابقات الأوروبية إنفاقاً على شراء لاعبين بواقع مليار و573 مليون يورو، ليسجل زيادة بلغت 16% للعام الثاني على التوالي.