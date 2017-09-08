مدرب النصر يستعين بـ " الرديف " استعداداً لمباراة الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفض البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم إقامة لقاء ودي ثالث، موضحا أنه سيكتفي بإقامة مناورة بين الفريقين الأساسي والرديف الأسبوع المقبل، لتكون بروفة أخيرة قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين في السابع عشر من سبتمبر الجاري في جدة.

في سياق أخر، تقيم إدارة النادي الأحد المقبل حفل تكريم للاعبي الفريق الدوليين: وليد عبد الله وعمر هوساوي ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي لمساهمتهم مع زملائهم بالمنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، وسيتم تقديم هدية خاصة إلى هداف التصفيات محمد السهلاوي.

كما يصل المغربي محمد فوزير إلى الرياض مساء اليوم بحسب تأكيداته لإدارة الكرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨.