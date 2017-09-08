⁠⁠⁠⁠⁠خبراء يعثرون على آثار غاز مشع في كوريا الجنوبية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

عثر خبراء نوويون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على آثار بسيطة لغاز زينون المشع، مؤكدين أنه من المبكر للغاية تحديد مصدرها.

وجاء تصريح الخبراء أثناء عملية فحص لنسبة التلوث في كوريا الجنوبية في أعقاب الاختبار النووي السادس والأكبر الذي أجرته كوريا الشمالية.

وقالت لجنة السلامة والأمن النووي في سول إنها أجرت اختبارات على عينات من التربة والهواء والماء بعد فترة قصيرة من الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية يوم الأحد.

وجاء في بيان اللجنة إنها تحلل ” كيفية دخول غاز الزينون إلى الأراضي الكورية الجنوبية وستتوصل إلى قرار لاحقا عما إذا كانت هذه المادة على علاقة بالاختبار النووي الكوري الشمالي ” .

والزينون غاز يتواجد في الطبيعة ولا لون له ويستخدم في تصنيع بعض أنواع الإضاءة. لكن اللجنة أوضحت أنها عثرت في العينات التي تفحصها على زينون-133 وهو نسخة مشعة من الغاز لا تتواجد في الطبيعة وارتبطت في السابق بتجارب كوريا الشمالية النووية.