التجارة تستدعي 1032 مركبة " مازيراتي " لخلل كهربائي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، 1032 مركبة ” مازيراتي ” موديلات 2014 – 2017، بسبب خلل في التمديدات الكهربائية لمقعد السائق، قد يسبب تماسا كهربائيا ونشوب حريق بالمركبة.

وتتنوع المركبات المستدعاة ما بين طراز Levante 2016- 2017، ويشمل 129 مركبة وطراز Quattroporte 2014- 2017 ويشمل 499 مركبة وطراز Ghibli 2014- 2017.

كما أوصت الوزارة بضرورة تواصل ملاك السيارات مع الوكيل (شركة تقنية السيارات السريعة)؛ لإجراء الإصلاحات مجانًا.