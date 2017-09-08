وفاة مواطن غرقا في بركة مياه شمال حزم الجلاميد - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وصلت مساء أول أمس الأربعاء جثة مواطن متوفي إلى مستشفى عرعر المركزي عن طريق فرق الهلال الأحمر بالشمالية بعد أن تمكن شقيقة من انتشاله من إحدى برك المياه شمال هجرة حزم الجلاميد التي تقع شرق مدينة عرعر .

وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د عويد مهدي العنزي انه عند الساعة الواحدة من مساء الأربعاء ١٥/ ١٢/ ١٤٣٨ ورد لشرطة حزم الجلاميد اتصال هاتفي من الهلال الأحمر بنقلهم لمواطن متوفي غرقا وأنهم متجهين به لمستشفى عرعر المركزي وبالتنسيق مع مركز شرطة الخالدية تم البدء باتخاذ الاجراءات الاستدلالية التي من خلالها تبين ان مواطن في نهاية العقد الثالث من عمره توفي غرقا في احدى البرك شمال حزم الجلاميد بمسافة ٣٠كلم وقد تمكن شقيقه من انتشاله من البركة بعد ان استخدم سيارة من نوع جيب قام بأنزالها الى البركة قبل ان يقوم مركز الدفاع المدني بإخراجها في وقت لاحق.