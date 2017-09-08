مقتل قيادية كتيبة نساء داعش بالحويجة في غارة جوية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ذكرت وسائل إعلام عراقية بمقتل المسؤولة عن ” كتيبة النساء ” في تنظيم ” داعش ” بقضاء الحويجة، جنوبي غرب محافظة كركوك بغارة جوية استهدفت معسكرا ميدانيا للتنظيم.

وقال مصدر محلي أمس، إن ” مسؤولة كتيبة النساء في تنظيم داعش داخل قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك والملقبة لدى الكثيرين بأميرة نساء ” داعش ” قتلت مع زوجها واثنين من أبنائها بقصف جوي استهدف معسكراً ميدانياً للتنظيم في المحيط الشمالي لقضاء الحويجة ” ، حسب ” روسيا اليوم “.

كما أفاد هذا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن ” القصف الجوي ارتفعت وتيرته بشكل لافت في الحويجة خلال الأيام الماضية واستهدف مضافات ومقرات ومعسكرات لداعش، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف التنظيم “.

والجدير بالذكر أن تنظيم ” داعش ” يسيطر منذ العاشر من يونيو 2014 على قضاء الحويجة، إضافة إلى نواحي الزاب العباسي والرشاد والرياض جنوب غربي كركوك، وهي مناطق تبعد عن شمال بغداد بمسافة 255 كيلو متر.