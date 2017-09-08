بالفيديو.. مواطن يغطي تشققات الطرق بعدما فقد الأمل في تحرك بلدية المجاردة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يغطي تشققات الطرق بعدما فقد الأمل في تحرك بلدية المجاردة
قام المواطن ” عوض بن علي العمري ” بتغطية تشققات الطرق الموجودة في مركز خاط .
وذلك بعدما اقتنع بعدم تحرك بلدية المجاردة في إصلاح هذه التشققات والمطبات التي سببت الكثير من الإزعاج للمارة في هذا الطريق.
الجدير بالذكر ان هذا العمل ليس الأول من نوعه لهذا الرجل المحب للخير دائماً .
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 55 دقيقة
كلن راعي وكلن مسؤول عن رعيته محافظ البلدية من مجلس لمجلس ماغير مفاطيح وقهوه وشاي رايحين راجعين والمواطنين مع نفسهم المفروض معاقبه كل محافظ وكل مسؤول بالبلديه عن هالتسيب الحكومه اعزها الله حطتكم بالاماكن هذي لتخدمون الشعب مو الشعب يجيون يترجونكم لخدمتهم الواسطه والفساد ذبحنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم والله يطول بعمرك يا عوض ويجزاك خير
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يجزاه خير ويكتب اجره
ازالة الاذى عن طريق المسلمين اجرها عظيم