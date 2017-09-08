بالفيديو.. مواطن يغطي تشققات الطرق بعدما فقد الأمل في تحرك بلدية المجاردة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

قام المواطن ” عوض بن علي العمري ” بتغطية تشققات الطرق الموجودة في مركز خاط .

وذلك بعدما اقتنع بعدم تحرك بلدية المجاردة في إصلاح هذه التشققات والمطبات التي سببت الكثير من الإزعاج للمارة في هذا الطريق.

الجدير بالذكر ان هذا العمل ليس الأول من نوعه لهذا الرجل المحب للخير دائماً .