البحرين تستنكر تقرير منظمة العفو الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

استنكرت دولة البحرين تقريراً لمنظمة العفو الدولية، يتهمها بسحق المعارضة وإخماد الاحتجاجات في العام الأخير، ووصفته بأنه غير دقيق، ورفضت ما جاء فيه.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية على حسابها على موقع ” تويتر ” : ” وزارة خارجية مملكة البحرين تعرب عن أسفها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات “.

كانت المنظمة الدولية الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان ذكرت في تقريرها أمس الخميس، أنها وثقت كيف قامت الحكومة البحرينية من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 باعتقال وتعذيب وتهديد ما لا يقل عن 169 ناشطاً ومعارضاً أو أقاربهم أو منعهم من السفر.

ووجه التقرير أصابع اتهام لبريطانيا والولايات المتحدة، اللتين تقيمان منشآت عسكرية في البحرين، بغض الطرف عن الانتهاكات.