راعي أغنام ينهي حياته شنقا شمال عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د عويد مهدي العنزي انه بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٣٨ ورد مركز شرطة الفيصلية من احد المواطنين بلاغا لعثوره على راعي أغنامه معلقا من رقبته في الخيمة المجاورة لأغنامهم على طريق العويصي شمال مدينة عرعر وبعد الانتقال والمعاينة.

واتضح ان وافدا يعمل في رعي الأغنام وهو في العقد الثالث من عمره وجد معلقا من رقبته بحبل ملفوف حولها ومثبت بربطه في العمود الافقي في اعلى الخيمة وقد فارق الحياة وبعد الانتهاء من الاجراءات الاستدلالية والتحقيقية احيل ملف القضية الى جهة الاختصاص.