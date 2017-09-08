الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أشاد الخبير في التسويق والاستثمار الرياضي خالد الربيعان بعقد الرعاية بين النادي الأهلي والخطوط السعودية.

وقال الربيعان في تصريحات إذاعية: ” الأندية الكبيرة لدينا تنتظر الخصخصة، وهذا سبب عدم التوقيع مع كبرى الشركات لدينا ” .

وتابع: ” علينا تجاوز ثقافة أن الشركة الراعية لنادٍ معين لا تقوم برعاية غيره، فنرى في أوروبا الشركة الواحدة ترعى أربع أندية ” .

وأضاف: ” أحيي النادي الأهلي على ما قام به من أجل الوطن، إنه نادٍ كبير جداً ومؤهل لمثل هذه الرعاية ” .

وأكمل: ” الأهلي هو أول من استخدم التسويق الرياضي في المملكة عندما جلب مارادونا وشركات كبيرة، وللشركات الفخر في رعايته ” .

وختم: ” النادي الأهلي صفقة مربحة للخطوط السعودية ” .