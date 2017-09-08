 الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية

الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية
نواف السالم(صدى):

أشاد الخبير في التسويق والاستثمار الرياضي خالد الربيعان بعقد الرعاية بين النادي الأهلي والخطوط السعودية.

وقال الربيعان في تصريحات إذاعية: ” الأندية الكبيرة لدينا تنتظر الخصخصة، وهذا سبب عدم التوقيع مع كبرى الشركات لدينا ” .

وتابع: ” علينا تجاوز ثقافة أن الشركة الراعية لنادٍ معين لا تقوم برعاية غيره، فنرى في أوروبا الشركة الواحدة ترعى أربع أندية ” .

وأضاف: ” أحيي النادي الأهلي على ما قام به من أجل الوطن، إنه نادٍ كبير جداً ومؤهل لمثل هذه الرعاية ” .

وأكمل: ” الأهلي هو أول من استخدم التسويق الرياضي في المملكة عندما جلب مارادونا وشركات كبيرة، وللشركات الفخر في رعايته ” .

وختم: ” النادي الأهلي صفقة مربحة للخطوط السعودية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 39 دقيقة

بالتوفيق للملكي وللخطوط السعوديه

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