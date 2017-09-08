الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

الربيعان يشيد بعقد الرعاية بين الأهلي والخطوط السعودية
أشاد الخبير في التسويق والاستثمار الرياضي خالد الربيعان بعقد الرعاية بين النادي الأهلي والخطوط السعودية.
وقال الربيعان في تصريحات إذاعية: ” الأندية الكبيرة لدينا تنتظر الخصخصة، وهذا سبب عدم التوقيع مع كبرى الشركات لدينا ” .
وتابع: ” علينا تجاوز ثقافة أن الشركة الراعية لنادٍ معين لا تقوم برعاية غيره، فنرى في أوروبا الشركة الواحدة ترعى أربع أندية ” .
وأضاف: ” أحيي النادي الأهلي على ما قام به من أجل الوطن، إنه نادٍ كبير جداً ومؤهل لمثل هذه الرعاية ” .
وأكمل: ” الأهلي هو أول من استخدم التسويق الرياضي في المملكة عندما جلب مارادونا وشركات كبيرة، وللشركات الفخر في رعايته ” .
وختم: ” النادي الأهلي صفقة مربحة للخطوط السعودية ” .
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بالتوفيق للملكي وللخطوط السعوديه