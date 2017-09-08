لاعب الطائي " كولين " يهرب للتوقيع لفريق مصري - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وقع لاعب الوسط الغيني لاما كولين لنادي بتروجت المصري على الرغم من توقيعه لعقد رسمي مع الطائي في 8 / 7 / 2017 لمدة موسم واحد، وتأديته للتدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم في مقر النادي، وكان ضمن القائمة في المعسكر الخارجي بمدينة أزميت التركية، ولكنه في الأسبوع الثاني من المعسكر غادر إلى غينيا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات افريقيا لكأس العالم 2018 .

وتدرس إدارة نادي الطائي رفع شكوى ضد اللاعب ووكيل أعماله للحفاظ على حقوق النادي.

من جهة أخرى أنهت الإدارة اجراءات التوقيع مع المهاجم الغاني آرنست بارفو القادم من النصر الكويتي .