الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

شددت إدارة النادي الأهلي على استقطاب حُكام أجانب لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، مطالبة الأمانة العامة باتحاد كرة القدم تنفيذ مطلبها.

يذكر أن الأهلي خسر من أمام الاتفاق 2-1 في أولى جولات دوري جميل بينما حقق الفوز أمام الفتح برباعية نظيفة في ثاني الجولات.

بينما النصر فاز 1-3 أمام الفيصلي في الجولة الأولى وتعثر بالتعادل في الجولة الثانية بنتيجة 2-2 أمام الاتفاق.