الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهة النصر
شددت إدارة النادي الأهلي على استقطاب حُكام أجانب لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين، مطالبة الأمانة العامة باتحاد كرة القدم تنفيذ مطلبها.
يذكر أن الأهلي خسر من أمام الاتفاق 2-1 في أولى جولات دوري جميل بينما حقق الفوز أمام الفتح برباعية نظيفة في ثاني الجولات.
بينما النصر فاز 1-3 أمام الفيصلي في الجولة الأولى وتعثر بالتعادل في الجولة الثانية بنتيجة 2-2 أمام الاتفاق.
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 42 دقيقة
دفع احمد عييد الرباعي حقق لكل واحد منكم دوري واكثر
طبيعي تطلبون حكم اجنبي لانكم فاهمين بعض زين
أبو إبراهيم[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يسعد أيام أبو زندة !!!
الله يرحم صفافيرك.
لاتقول دفع رباعي ولابطيخ.
دفع رباعي إيه … قول دفع خمسماياتي … إلوفي … يمكن مليوني.
ياليتك سكت …و ياليتهم رقدوا.