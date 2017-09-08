أستاذ يدخل قاعة المحاضرات مرتدياً واقٍ من الرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

أستاذ يدخل قاعة المحاضرات مرتدياً واقٍ من الرصاص
لفت كيفن ويلموت، الأستاذ الجامعي في مادة السينما، الأنظار إلى خطورة السماح بحمل السلاح في الحرم الجامعي، مع استئناف الموسم الدراسي في جامعة كنساس الأمريكية.
ووصل ويلموت إلى الجامعة مرتدياً سترة واقية من الرصاص، احتجاجاً على النظام الجديد الذي يسمح بدخول الصف مسلحاً.
وقال ويلموت ” 59 عاماً ” : ” قلت لنفسي إن ارتداء هذه السترة سيثير الانزعاج لديهم، كما أشعر أنا حيال إمكان حملهم السلاح. عندما دخلت في اليوم الأول، خيّم صمت مطبق على الصف، إذ فوجئ الطلاب فعلاً، فقلت لهم: تناسوا أني أرتدي سترة واقية من الرصاص، وسأحاول تناسي أن أحدكم يحمل مسدساً من عيار 44 مليمتراً “.
ويواصل ويلموت منذ أسبوعين على ارتداء هذه السترة الكبيرة الواقية من الرصاص، المستخدمة عادة من عناصر الشرطة والجيش. وعلى غرار باقي الأساتذة في جامعة كنساس, اضطر كيفن مع انطلاق العام الجامعي الجديد، إلى تعريف طلابه بالقواعد الجديدة المعمول بها في حرم الجامعة، بموجب قانون أقرته الولاية سنة 2013 وبدأ سريانه هذا الصيف.
وسُمح للطلاب وأفراد الطاقم التعليمي بحمل السلاح خلال حصص التدريس، شرط أن يبقى مخفياً تحت الملابس أو في حقيبة أو محفظة، أو حتى في علبة القفازات داخل السيارة.
ويرى كيفن ويلموت أن هذا التدبير «أخرق»، وأنه أضاف فقرة على التوصيات الإلزامية تسمح لطلابه بارتداء سترة واقية من الرصاص إذا ما رغبوا في ذلك.
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 6 ساعات
تخلف بتخلف بتخلف الموت جايك وين ماكنت الحمد لله علي السلام واننا بوطن امن مطمئن مسوين اقوياء وبالاخير كل واحد خايف علي نفسه ووش هالقانون الي يسمح للطلاب والمدرسين انهم يحملون مسدسات بس لازم تكون مخفيه هههههههه شر البليه مايضحك وين دور الحكومه في حمايه الشعب عندكم والا ماسكينها كلام تحمون الدول الخارجيه من الارهاب وتحشرون نفسكم بكل مكان وانتم يا امريكا ماتقدرون تحمون بلدكم ومواطنينكم بس عجبني مكان من اماكن اخفاء المسدس الي هو بدرج السياره الحين لو صارت هوشه والا واحد دخل بمسدس ويبي يقتل او شي اقوله لو سمحت بروح السياره اجيب مسدسي ههههههه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8212 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياروح مابعدك روح🤣🤣
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بعدين ويش هالنظام الغبي اللي يسمح للطالب بحمل السلاح
هو جاي يتلقى العلم ولا داخل ساحة حرب🤔🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17862 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه