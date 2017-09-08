مطالبات بغيير اسم إعصار إرما ليصبح " إيفانكا " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دشن نشطاء لشبكات التواصل الاجتماعي عريضة تطالب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتغيير اسم الإعصار ” إرما ” إلى ” إيفانكا ” تيمنًا بابنة الرئيس الأمريكي، علمًا بأنه سيكون واحدا من أعتى الأعاصير التي تشكلت في المحيط الأطلسي.

ووقع على العريضة ما يزيد على 7 آلاف شخص.

وأوضح النشطاء الذين أطلقوها أن الهدف وراء المطالبة بتغيير الاسم هو الضغط على أعضاء إدارة ترامب لاتخاذ موقف حقيقي من أجل ضمان سلامة وصحة كوكب الأرض.

وقال الموقعين عليها في شرح العريضة: إن إدارة ترامب تبتعد سريعًا عن مسار التقدم والإنجاز بشأن القضايا المناخية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم آثار العواصف في المستقبل، وحتى ” إيفانكا ” التي وعدت بمحاولة التأثير على والدها في بعض قضايا التغير المناخي، قبلت بهدوء عدم تحرك واشنطن لمواجهة هذه القضية الخطرة للغاية.

مشيرين إلى أن “إيفانكا ترامب بوقوفها دون أي فعل، فإنها لا تزال متواطئة في الدمار الذي تحدثه هذه الأعصاير بسبب إدارة والدها.