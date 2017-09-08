بالفيديو.. سيخ حديد يخترق جسد امرأة في منطقة حساسة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

في حادث مآساوي اخترق سيخ حديد جسد سيدة أثناء مرورها أمام عقار تحت الإنشاء وتمركز في جسدها في محافظة الإسكندرية.

وتسببت الواقعة في إصابتها بعجز كلي، حيث اخترق جسدها محدثا فتحة دخول من أعلى الكتف وفتحة خروج من أسفل الفخذ.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للحظة إصابة سيدة أثناء مرورها من أمام عقار تحت الإنشاء، وأظهر السيدة مغشيا عليها وتجمع المواطنين حولها، معلنين غضبهم من الواقعة، مؤكدين أن الحادث وقع بمنطقة الأزاريطة، وأن العقار لأحد المقاولين المشهورين بالإسكندرية.