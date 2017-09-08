بالفيديو.. سيخ حديد يخترق جسد امرأة في منطقة حساسة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سيخ حديد يخترق جسد امرأة في منطقة حساسة
في حادث مآساوي اخترق سيخ حديد جسد سيدة أثناء مرورها أمام عقار تحت الإنشاء وتمركز في جسدها في محافظة الإسكندرية.
وتسببت الواقعة في إصابتها بعجز كلي، حيث اخترق جسدها محدثا فتحة دخول من أعلى الكتف وفتحة خروج من أسفل الفخذ.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للحظة إصابة سيدة أثناء مرورها من أمام عقار تحت الإنشاء، وأظهر السيدة مغشيا عليها وتجمع المواطنين حولها، معلنين غضبهم من الواقعة، مؤكدين أن الحادث وقع بمنطقة الأزاريطة، وأن العقار لأحد المقاولين المشهورين بالإسكندرية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2233 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولاقوة الا بالله
الله يلطف بها ويشافيها
اكيد عامل رامي السيخ من اعلى
المبنى وطاح عليها
فارس[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقومها بالسلامة وما تشوف شر ويردها لاهلها سالمة .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17854 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 26 دقيقة
سلامات