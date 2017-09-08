الجن يشعل النيران بالمنازل والدفاع المدني يفشل في إخمادها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شهدت قرية أبو عيسى التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ في مصر، اشتعال النيران في منزلين دون معرفة الأسباب، وحرر صاحب المنزلين محضرين بمركز شرطة سيدي سالم ، وتوجهت قوة من مركز الشرطة ومن الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق .

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتقدم كلا من سيد أحمد شلبي ، ورضا مصطفى أبو النجا يقطنان بقرية أبو عيسى ببلاغين يفيدان بأن النيران تشتعل في الشقق السكنية في المنزلين بدون أسباب وأن وراء هذه الحرائق هو الجن، واضطروا لترك منازلهم والمبيت خارج المنزل ومنهم من لجأ لبعض أقربائه ،وانتقلت عدد من قوات شرطة مركز سيدي سالم والدفاع المدني للمنزلين للتأكد من صدق الواقعة ، واشتعلت النيران في مناطق متفرقة بالمنزلين أثناء وجود رجال الدفاع المدني، وتحرر المحضر رقم 9390 إداري مركز شرطة سيدي سالم والمحضر رقم 9400إداري مركز سيدي سالم .

وقال سيد أحمد شلبي ، صحاب أحد المنزلين ،أن كل فترة يتعرض منزله لإشعال النيران ومنذ عامين لم تحدث، وفجأة تجددت منذ أيام دون معرفة السبب ، مؤكداً أن النيران اشتعلت عندما تواجد رجال الدفاع المدني وعدد من رجال الأمن وتم اثبات ذلك بمحضر رسمى .