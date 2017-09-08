بالصور.. 480 حاجاً فلسطينياً قادمين من الحج يغادروا القاهرة إلى غزة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

غادر مطار القاهرة اليوم الجمعة 480 حاجا فلسطينيا من أهالى غزة متوجهين إلى منفذ رفح البرى لدخول القطاع بعد وصولهم من الأراضى المقدسة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ضمن مكرمة خادم الحرمين بإستضافة ألف من مصابى وأسر شهداء فلسطين مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة .

وحرص السفير ” جمال الشوبكى ” سفير فلسطين ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية على التواجد بمطار القاهرة لإستقبال الحجاج حيث قدم السفير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التسهيلات التى قدمها وتقدمها السلطات المصرية للعمل على تسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج قطاع غزة من أهالي الشهداء وأن التنسيق بين السفارة المفلسطينية والسلطات المصرية كان على أعلى مستوى وقام الجانب المصرى بتذليل كافة الصعاب ، وأنه يقدم الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصرى والأجهزة الأمنية المصرية .

وقال السفير الفلسطينى : حرصت على التواجد بمطار القاهرة للاشراف على نقل وخروج حجاج قطاع غزة، وأشكر قيادات المطار على ما تم تخصيصه من صالات وفرق على أعلى مستوى لخدمة الحجاج وأقدم شكرى أيضا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مكرمتك ورعايته لاسر الشهداء من أهالي قطاع غزة.

وقد غادر الحجاج الفلسطينيون مطار القاهرة فى قافلة تضم 12 حافلة كبيرة فى طريقها وسط حراسة أمنية إلى منفذ رفح البرى الذى تم فتحه بشكل مخصوص لدخولهم إلى قطاع غزة.