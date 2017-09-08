القبض على عارضة أزياء لتعريها أمام الأهرامات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على عارضة الأزياء البلجيكية ماريسا بابين ، وصديقتها ، لتعريها أمام الأهرامات وفي معبد الكرنك بمصر ، تم احتجازهما لثمانية أيام قبل الإفراج عنهما .

وفي هذا الصدد كشفت ماريسا ، ما حصل معها عندما كانت تتصوّر عارية عند الأهرامات في مصر خلال حديث لها لصحف بلجيكية .

وفي التفاصيل، فقد كانت سافرت ماريسا، وهي ” مودل تعرٍّ ” ، الى مصر مع صديقتها جيسي، هي عاشقة للحضارة الفرعونية، في أبريل (نيسان) 2017 لالتقاط صورها عارية الى جانب آثار الفراعنة النادرة.

وصرّحت بابين ” أنني ارتديت جلابية طويلة ووشاحاً حتّى ان وصلت الى أبو الهول، حيث خلعت ملابسي وبدأت في التصوير العاري، لكنّ صبي ورجلين رصداها، فأقنعتهما بأنّ هذا نوع من الحضارة وأعطتهما بعض الدولارات، وغادرت المكان ” .

وأشارت ماريسا الى أنها حاولت إعادة الكرّة في معبد الكرنك في جنوب مصر، ظنّاً منها أنّ الشرطة أقل تواجداً، إلّا أنّه ألقي القبض عليها فبرّرت فعلتها أنها تقوم بدعاية لمصر وتقلّد الملكة نفرتيتي ” .

وسُجنت الشابتان لمدة 8 أيام، قبل أن تمثلا امام القضاء، الذي لم يفرج عنهما، قبل إقرارهما بأنّ ” تصرفهما غبي ” .