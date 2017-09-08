الكونجرس يستجوب ابن ترامب في علاقته بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استجوبت لجنة فى الكونجرس تحقق فى المعلومات عن تدخل روسيا فى الحملة الرئاسية الأمريكية، الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب الخميس فى جلسة مغلقة استمرت خمس ساعات.

وبعد ساعات، أعلن دونالد ترامب الابن فى بيان ” اجبت على كل الاسئلة التى طرحتها اللجنة فى هذا الشأن وكذلك على اسئلة تتناول قضايا اخرى الى ان انتهت اسئلة كل طرف”. واضاف ” اننى واثق من ان هذه المقابلة ستفيد تحقيقاتهم ” .

وكان دونالد ترامب الابن الذى يشارك فى ادارة مؤسسة عائلية، تجنب المصورين وسلك مداخل سرية محظورة على الصحافيين عند وصوله الى مقر الكونجرس للرد على اسئلة محققى اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ وهى واحدة من اللجان التى تحقق فى مسألة الاتصالات مع روسيا.

وحضر عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لكن بدون ان يطرحوا اسئلة، الجلسة التى جرت خصوصا بسبب لقاء عقده فى التاسع من يونيو مع محامية روسية قدمت من موسكو تدعى ناتاليا فيسيلنيتسكايا وقدمت نفسها على انها ” محامية الحكومة الروسية ” .

وكان ترامب الابن البالغ من العمر 39 عاما اعترف فى يوليو بأنه التقى العام الماضى المحامية معتقدا انها قادرة على تقديم معلومات محرجة لهيلارى كلينتون.

ورأى معارضو الرئيس ترامب على الفور ان اللقاء يشكل دليلا على محاولة تواطؤ بين فريق حملة المرشح الجمهورى وموسكو.

الا ان ترامب الابن اكد أنه لم تكن هناك اى معلومات لدى المحامية التى نفت ارتباطها بالكرملين واكدت الرئاسة الروسية انها لا تعرفها.

ونفى ترامب الابن الخميس من جديد اى تواطؤ مع روسيا. وقال فى اعلان مقتضب حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز انه التقى المحامية ليرى ما اذا كان عرض تقديم المعلومات جديا.