بالفيديو.. باحثة سعودية تتلقى عرضا من إسرائيل بعد حصولها على جائزة عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. باحثة سعودية تتلقى عرضا من إسرائيل بعد حصولها على جائزة عالمية
حققت الباحثة السعودية ” نوف الجابري ” ، انجازا جديدا، حيث نال بحثها الذي يهدف إلى تحويل المخلفات البلاستيكية إلى طاقة صديقة للبيئة، على جائزة المركز الثالث في برلين من بين 100 بحث قدمها 100 عالم من مختلف الجنسيات.
وتلقت المهندسة ” الجابري ” ، الحاصله على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الهندسة الكيميائية والبيولوجية، بعد حصدها المركز الثالث، العديد من العروض، أحدها كان من إسرائيل.
وقالت ” الجابري ” إنها كانت شغوفة بالعلم منذ صغرها، وهو ما قادها للعمل في مجال الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أنها استطاعت انتاج مادة محفزة، تستطيع تحويل المخلفات البلاستيكية إلى وقود.
قوقاز[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 ساعات
دعايات مافي وظيفه تبي وظيفه روحي مكتب العمل والله يعينك
أبو خالد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشكك مدى صحة هذى الأخبار كل شوى يقولون إنجاز علمى والحقيقة ولا شى على الواقع منظمات مخطط لها لدعم المرأه دعاية يعني
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18763 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه هههههههههه
بتشتعل نار الغيرة عند بنت لبني😂😂😂
سيروومون[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله
وكالعاده عقول متعلمه تحد طريقها الى الخارج
بسبب التهميش في السعودية
انا اقول تستطيعين خدمة دينك وبلدك باي مكان بالعالم
اذا لم تجدي التقدير المناسب لك
والله يوفقك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيها
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 48 دقيقة
كفو يا نوف العجمي