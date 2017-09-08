بالفيديو.. باحثة سعودية تتلقى عرضا من إسرائيل بعد حصولها على جائزة عالمية - صحيفة صدى الالكترونية

منصور خريش(صدى):

حققت الباحثة السعودية ” نوف الجابري ” ، انجازا جديدا، حيث نال بحثها الذي يهدف إلى تحويل المخلفات البلاستيكية إلى طاقة صديقة للبيئة، على جائزة المركز الثالث في برلين من بين 100 بحث قدمها 100 عالم من مختلف الجنسيات.

وتلقت المهندسة ” الجابري ” ، الحاصله على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الهندسة الكيميائية والبيولوجية، بعد حصدها المركز الثالث، العديد من العروض، أحدها كان من إسرائيل.

وقالت ” الجابري ” إنها كانت شغوفة بالعلم منذ صغرها، وهو ما قادها للعمل في مجال الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أنها استطاعت انتاج مادة محفزة، تستطيع تحويل المخلفات البلاستيكية إلى وقود.