مهرجان خميس مشيط يواصل فعالياته بأمسية شعرية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

إستضاف مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه مساء أمس عدداً من الشعراء والمنشدين المتميزين .

وضمت الأمسية الشعراء ” فواز بن فطيح ،عبدالله بن مغوي ، على الصقيري ” وكذلك المنشدين ” يحي الرفيدي ، منصور الوايلي ، حسين بن مغوي ” وقدموا العديد من القصائد الجميلة والشيلات الحماسية التي تفاعل معها زوار المهرجان.

وقد أعرب ضيوف الأمسية عن سعادتهم بمشاركتهم في المهرجان وإعجابهم بما وجدوه من حسن استقبال وروعه التنظيم ، وتفاعل الجمهور معهم أثناء وجودهم على خشبة المسرح .

وواصلت فرقة مجموعة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن ” أحمد سلامي ” تقديم فقرات متنوعة ومسابقات متعددة ، مع تقديم العديد من الجوائز للمشاركين .

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن ناصر بن فهد ال سعود ” والتي يشرف عليها ويتابعها بإستمرار.