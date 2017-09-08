 مهرجان خميس مشيط يواصل فعالياته بأمسية شعرية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 8

    سبتمبر

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مهرجان خميس مشيط يواصل فعالياته بأمسية شعرية

مهرجان خميس مشيط يواصل فعالياته بأمسية شعرية
محمد بن طحيطح (صدى):

إستضاف مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه مساء أمس عدداً من الشعراء والمنشدين المتميزين .

وضمت الأمسية الشعراء ” فواز بن فطيح ،عبدالله بن مغوي ، على الصقيري ” وكذلك المنشدين ” يحي الرفيدي ، منصور الوايلي ، حسين بن مغوي ” وقدموا العديد من القصائد الجميلة والشيلات الحماسية التي تفاعل معها زوار المهرجان.

وقد أعرب ضيوف الأمسية عن سعادتهم بمشاركتهم في المهرجان وإعجابهم بما وجدوه من حسن استقبال وروعه التنظيم ، وتفاعل الجمهور معهم أثناء وجودهم على خشبة المسرح .

وواصلت فرقة مجموعة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن ” أحمد سلامي ” تقديم فقرات متنوعة ومسابقات متعددة ، مع تقديم العديد من الجوائز للمشاركين .
الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن ناصر بن فهد ال سعود ” والتي يشرف عليها ويتابعها بإستمرار.


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