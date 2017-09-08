⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حلاق ينظف عيون الزبائن بـ " السكين " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكر حلاق طريقة جديدة لتنظيف العيون لكن هذه المرة مستخدماً شفرة الحلاقة، وذلك بعد الحلاقة بالنار ونحت صورة أشخاص على مؤخرة الرأس.

وأظهر فيديو متداول لحظة قيام الحلاق باستخدام شفرة الحلاقة، التي تُشبه السكين ذا اليد الطويلة، لتنظيف العين فيما ترمقه امرأتان بنظرات تكسوها الدهشة.