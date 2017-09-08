⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. حلاق ينظف عيون الزبائن بـ " السكين " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حلاق ينظف عيون الزبائن بـ ” السكين “
ابتكر حلاق طريقة جديدة لتنظيف العيون لكن هذه المرة مستخدماً شفرة الحلاقة، وذلك بعد الحلاقة بالنار ونحت صورة أشخاص على مؤخرة الرأس.
وأظهر فيديو متداول لحظة قيام الحلاق باستخدام شفرة الحلاقة، التي تُشبه السكين ذا اليد الطويلة، لتنظيف العين فيما ترمقه امرأتان بنظرات تكسوها الدهشة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18756 ] نشر منذ 3 ساعات
مافيها شي دام أنه بارع في هذا المجال🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18756 ] نشر منذ 3 ساعات
عرفت ناس ينظف آذنه بسكروب والي بمفتاح سيارة🗝
🤗🤗🤗🤗🤗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه🙈🙈ياشينه ولا يسقيه من تنظيف وبالسكين عاد😣والله تخوف يمكن يفقعها ويزين التنظيف😂😣😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14280 ] نشر منذ 48 دقيقة
😣