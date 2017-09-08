البورصة القطرية تخسر 6,5 مليار ريال في يومين - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

تستمر الأسهم القطرية في نزيفَ الخسائر بفعل قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للعلاقات معها منذ يونيو الماضي، لكن الخسائر تضاعفت خلال الجلسات الأخيرة.

وبلغت قيمة خسائر بورصة قطر المحققة في يومين فقط إلى نحو 6.55 مليارات ريال على مدار جلستي الأربعاء والخميس بعد أن كان السوق في عطلة عيد الأضحى طيلة الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، لينحدر رأس المال السوقي من 476.7 مليار ريال إلى حدود 470 مليار ريال بنهاية التعاملات أمس.

وسجل مؤشر بورصة قطر العام هبوطا بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9.09 نقطة ليغلق عند 8675.46 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في 20 شهراً وخسر مؤشر العائد الإجمالي نحو 15.28 نقطة ليغلق عند 14548.24 نقطة.

يذكر أن مؤسسة فوتسي راسيل قد أعلنت أمس خروج أسهم 3 شركات قطرية من مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية وهي: إعمال والملاحة القطرية ومجموعة المستثمرين القطريين اعتباراً من 18 سبتمبر، وذلك ضمن المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها.