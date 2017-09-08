الذهب يرتفع والدولار يتراجع - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

زادت أسعار الذهب مدفوعة بتقارير أشارت إلى عزم كوريا الشمالية إجراء تجربة صاروخية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتزامنًا مع تراجع الدولار واسع النطاق مقابل العملات الرئيسية.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 0.60% إلى 1358.20 دولار للأوقية، وزادت عقود الفضة بنسبة 0.55% إلى 18.215 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:33 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، متزامنة مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.50% إلى 91.19 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار دعمًا لأسعار السلع ومن بينها الذهب.

وبلغ المعدن النفيس أعلى إغلاق له منذ السادس من سبتمبر 2016 في ختام تعاملات الخميس، مستفيدًا من البيانات المخيبة للآمال التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأعلى وتيرة في خمس سنوات تقريبًا.