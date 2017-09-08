الراقصة برديس تكشف حقيقة ارتداءها الحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الراقصة المصرية برديس ، حقيقة أنتشار صور ارتداءها الحجاب عقب إعلانها أعتزالها الرقص .

وقالت برديس في تصريحات لصحف محلية ، إن الحجاب شيء جميل لكنها لم تـأخذ قرار ارتدائه بعد.

وأكدت أن الصورة التي تم تداولها لها بالحجاب التقطت أثناء حضورها ” سبوع ” ابنة شقيقتها ، مٌشيره إلى أنها كانت تلف شعرها بحزام عريض من القماش فقط.

وأوضحت أنها اعتزلت الرقص وليس الفن مؤكدة أنها ستشارك في أعمال سينمائية ودرامية ستوضح تفاصيلها في مرحلة مقبلة.

ويُذكر أن الفنانة كانت أعلنت اعتزالها الرقص بعد وفاة زميلتها الراقصة غزل أثناء خضوعها لعملية إجهاض.