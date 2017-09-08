⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل محاولة رجل أمن إركاب فتاة كاشفة الرأس سيارة الشرطة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل محاولة رجل أمن إركاب فتاة كاشفة الرأس سيارة الشرطة في جدة
كشفت شرطة مكة المكرمة ملابسات محاولة رجل أمن إركاب الفتاة التي عطلت حركة السير، في سيارة الدورية بجدة.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، إنه في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل واثناء تحرك احدى الدوريات الأمن بحدود موقعها بشمال جدة، تلاحظ وجود فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعة من الاشخاص حولها.
وتابع : ” باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، وتبين عدم ترابط أوقالها وعدم اتزان تصرفاتها، ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة، وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات ” .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
الله العالم بالاحوال , وهذ الوضع له احتمالين اما في حاله نفسية وعقلية مريضة مما جعلها في عدم ادراك وتوازن لسلوكها , والحالة الثانية حالة شراب وسكر بين جعلها تخرج عن المالوف وتجعل وضعها في خطر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12764 ] نشر منذ 3 ساعات
الساعه وحده بالليل و في وسط الشارع و تتمايل يمكن كانت شاربه عصير ليمون مغشوش
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانفسيه ولاشراب
انها المحنه
الواقع[ عدد التعليقات: 5093 ] نشر منذ 2 ساعتين
تسلم أيد رجل امننا الشجاع
مرسيدس[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن زوجها مجننها انتم ماعندكم غير سكرانه بعض النساء يتم طردهن بدون عبايه
عبدالله[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو الشرطة الامريكية كان جروها من شعرها وهناك فيديوهات للشرطة الامريكية في كذا مناسبه وهم يسحبوا فتاه سحب خرقت النظام ورفظت الانصياع للنظام…والحين تجيك القنوات الغربية تتهجم على السعودية وتنتقد..رغم انه الشرطه سحبها من وسط الطريق بعد تعطيلها للمرور.
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد يبوعمار
بس السؤال الي يمحط بنفسه .
اللي شربو معها وينهم عنها ما لموها؟؟؟
قوقاز[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 14 دقيقة
سكرانه يمكن مدري
قوقاز[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 11 دقيقة
الحريم صارو يسكرو كثير هدي آخر الزمان الله يرحمان ويغفرلنا دنوبنا ويستر علينا
كان زمان[ عدد التعليقات: 1384 ] نشر منذ 3 دقائق
الحمدلله ..