⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل محاولة رجل أمن إركاب فتاة كاشفة الرأس سيارة الشرطة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة مكة المكرمة ملابسات محاولة رجل أمن إركاب الفتاة التي عطلت حركة السير، في سيارة الدورية بجدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة، إنه في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل واثناء تحرك احدى الدوريات الأمن بحدود موقعها بشمال جدة، تلاحظ وجود فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم باستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعة من الاشخاص حولها.

وتابع : ” باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، وتبين عدم ترابط أوقالها وعدم اتزان تصرفاتها، ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة، وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات ” .