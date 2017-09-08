فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: " الله لا يستجيب لدعاءهم " - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: ” الله لا يستجيب لدعاءهم “
هاجم المذيع بقناة الجزيرة، فيصل القاسم،- المعروف ولائه لتميم، المسلمين، وإدعى أن الله لا يستجيب لدعاءهم.
وقال القاسم المعروف بـ ” خادم تميم ” ، إن إعصار أمريكا ليس أستجابة من الله لدعاء المسلمين.
وتابع في تغريده له على ” تويتر ” : ” لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 3 ساعات
لابارك الله فيك وفي اشكالك
مقلب[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات
اقول يافيصل القاسم كل شى متوقع من واحد كافر والعياذ بالله الله يقصم ظهرك عاجل غير أجل
ضب عطشان[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم عليك يه
الواقع[ عدد التعليقات: 5093 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماذا تنتظر من العلوي غير سب الدين والاستهزاء ونسال الله ان يهلكه ويجعله أية