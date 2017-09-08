 فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: " الله لا يستجيب لدعاءهم " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 8

    سبتمبر

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فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: ” الله لا يستجيب لدعاءهم “

فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: ” الله لا يستجيب لدعاءهم “
طلال الضوي(صدى):

هاجم المذيع بقناة الجزيرة، فيصل القاسم،- المعروف ولائه لتميم، المسلمين، وإدعى أن الله لا يستجيب لدعاءهم.

وقال القاسم المعروف بـ ” خادم تميم ” ، إن إعصار أمريكا ليس أستجابة من الله لدعاء المسلمين.

وتابع في تغريده له على ” تويتر ” : ” لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات

اقول يافيصل القاسم كل شى متوقع من واحد كافر والعياذ بالله الله يقصم ظهرك عاجل غير أجل

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم عليك يه

[ عدد التعليقات: 5093 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماذا تنتظر من العلوي غير سب الدين والاستهزاء ونسال الله ان يهلكه ويجعله أية

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