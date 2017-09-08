فيصل القاسم يهاجم المسلمين ويدعى: " الله لا يستجيب لدعاءهم " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

هاجم المذيع بقناة الجزيرة، فيصل القاسم،- المعروف ولائه لتميم، المسلمين، وإدعى أن الله لا يستجيب لدعاءهم.

وقال القاسم المعروف بـ ” خادم تميم ” ، إن إعصار أمريكا ليس أستجابة من الله لدعاء المسلمين.

وتابع في تغريده له على ” تويتر ” : ” لو يستجيب الله لدعاء المسلمين لأحرقهم لأنهم يدعون على بعضهم أكثر مما يدعون على أمريكا ” .