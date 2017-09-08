بالفيديو.. فتاة توثق لحظة انتحارها من شرفة منزلها - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو يرصد سقوط فتاة سورية من على شرفة منزلها في مدينة غازي عنتاب التركية، من دون أن يتم التأكد ما إذا كان قد أقدمت على إلقاء نفسها او السقوط بشكل لا ارادي.

ويظهر الفيديو المتداول الشارع من الأعلى ثم يسمع صوت الوقوع، إلا أن الناشطة السورية الدكتورة رزان طباخة (25 عاماً) لم تظهر في أي جزء من الفيديو الذي تم تسجيله في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ويستمر تسجيل الحادثة بعد سقوط الهاتف على الأرض مع اختفاء الصوت نحو 40 دقيقة، إلى أن تبدأ سيارات الإسعاف والشرطة بالتوافد ويتم رفع الهاتف عن الأرض من قبل فتاة ثم يظهر سرير إسعاف متحرك، إلى أن تصل الفتاة التي رفعته عن الأرض إلى مكان يجتمع فيه عدد من عناصر الشرطة.