قرقاش: هشاشة قطر وراء ترويج أوهام الخيار العسكري - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن فزع الدوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري، مشيرا إلى أن التحالف الرباعي العربي، أكد منذ اليوم الأول أن حل الأزمة دبلوماسي، وأنه تحرك ضمن حقوقه السيادية.

وأثني قرقاش، على جهد الكويت وأميرها نحو معالجة أزمة قطر ومحيطها الخليجي الطبيعي، وتخبط أصبح ملازم لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات.

وقال في تغريدات على حسابه بـ ” تويتر ” ، ” المطالب الـ ١٣ هي الركن الأساسي لحل الأزمة وهي حصيلة تراكم سياسات مضرة وإنعدام الثقة في الدوحة، وتصريحات أمير الكويت،أيا كانت القراءة، أكدت مركزيتها ” .

وأضاف : ” قلقي أن الدوحة تقوض جهود الكويت الخيّرة بتعدد مصادر القرار والتردّد والتراجع،الحكمة مطلوبة لخروج قطر من مأزقها وإضاعة الفرص في غير صالحها ” .

كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال خلال لقائه مع ترامب، إن قطر قبلت المطالب الـ13، مؤكدا على الحاجة للجلوس للتباحث، حول تنفيذها.

وشدد الشيخ صباح أن أهم ما حدث في الأزمة هو تجنب التصعيد العسكري، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب.

وكشف في تصريحاته أنهم في الكويت أكثر من تعرض لحملات إعلامية مسيئة من قطر، قابلوها بالحوار والحل، منتقدا التغطية الإعلامية التي صاحبت الأزمة.