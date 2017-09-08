مشرف " قينان الغامدي " سابقاً: كان معلماً يهرب من الحصص وتقييمه متدنٍ - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

هاجم الأستاذ إبراهيم بن علي الفقيه، مدير التعليم بمحافظة القنفذة الأسبق، بشكل لاذع الكاتب قينان الغامدي، واصفًا تصريحه الأخير ضد المعلمين والمعلمات بالمسيء لحملة لواء التربية والتعليم.

وأوضح “ الفقيه ” أن الكاتب “ الغامدي ” كان أحد طلابه، إبان عمله محاضرًا ومشرفًا على التربية العملية بكلية المعلمين بمحافظة الطائف عام 1400هـ، مؤكدًا بأنه كان متخاذلاً عن أداء مهامه، ويتهرب عن أداء حصص التربية العملية مما جعله يمنحه درجة متدنية حينها مقارنة بباقي زملائه.

واعتبر الكاتب قينان الغامدي أن ردّ “ الفقيه ” ، يعد إدانة لكافة المعلمين بأن تقييمهم يسير بطريقة خاطئة بالإضافة إلى ضعف تأهيلهم حيث يشرف عليهم غير متخصصين أو أن يقيّموا مجاملة ، كما فعل “الفقيه” معه -على حد وصفه- ، وفقا لجريدة ” الميدان التعليمي “.

وقال قينان ” أراد معلمي سابقًا “ الفقيه ” التقليل مني، ولكن برده هذا كشف الممارسات التدريسية عند تأهيل المعلمين، متسائلاً: كم عدد المعلمين غير الأكفاء الذي دُفِع بهم إلى الميدان وهم لم يؤهلوا تأهيلاً كافيًا؟