العيسى: الغامدي تجاوز النقد البنَّاء وثقتنا كبيرة في المعلم السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على وصف الكاتب الصحفي قينان الغامدي للمعلمين السعوديين بأنهم الأكثر راتباً وتسيباً وأنهم يعانون ضعفاً صارخاً في التأهيل، مؤكداً أن ما ذكره الغامدي فيه تجاوز للنقد البناء.

وأعرب الوزير العيسى عن تأكيده أن الوزارة لديها ثقة كبيرة في المعلم السعودي ولا تقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة السعوديين، مشدداً على أن الالتزام والجدية والتفاني في العمل هي من صفات المعلم السعودي التي تعتز الوزارة بها.

يذكر أن الغامدي قد شن في مقال له، هجوماً ضارياً على المعلمين والمعلمات، واصفاً إياهم بأنهم كسالى وأكثر العاملين راتباً وتسيباً وتشكياً وأنهم يعانون ضعفاً صارخاً في التأهيل، وأنهم أقل العاملين ثقافة وعطاءً، وإن واقعهم يتحدث عنهم بوضوح، وإنه يعرف أعداداً كبيرة منهم واقعهم مؤسف ومخجل.

ودشن الكثير من المغردين هاشتاج ” قينان يتهم المعلم بالخيانة ” ، ردوا فيه على الغامدي، ودافعوا عن المعلمين وأنهم بحاجة للإنصاف.

وأصر الغامدي على موقفه بعد الهجوم عليه من قبل المعلمين ومؤيديهم، بل ظهر في مداخلة على إحدى القنوات الفضائية وواصل هجومه على المعلمين رافضاً التراجع عما قاله، مؤكداً أن المعلمين يجب ألا يستاؤوا من النقد.