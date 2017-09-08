2,5% نسبة نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في الفترة من أبريل حتى يونيو، متراجعاً عن تقدير أولي بنمو نسبته 4%، حسبما ذكرت الحكومة، اليوم .

وأوضح بيان لمكتب مجلس الوزراء، إن تلك القراءة تمثل النمو الفصلي السادس على التوالي , مبينا أن النمو في الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 5ر0%، في انخفاض حاد عن تقدير أولي نسبته 5ر2%.

كما أفاد التقرير أن إنفاق المستهلكين، الذى يمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفع بنسبة 8ر0% على أساس فصلي، متراجعاً عن تقدير أولي بارتفاع قدره 9ر0%.