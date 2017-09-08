استنكار المجر لإجبار الاتحاد الأوروبي لها بقبول خطة إعادة توزيع المهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

بودابست(صدى):

هاجم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أمس ، بشكل حاد خطة للإتحاد الأوروبي لإعادة توزيع آلاف المهاجرين بين دول التكتل، مبيناً أن إجبار بلاده على المشاركة في الخطة يقترب من حد ” العنف “.

ويأتي هذا بعد يوم على رفض محكمة العدل الأوروبية الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر ضد خطة وضعها القادة الأوروبيون في سبتمبر 2015، لإعادة توزيع المهاجرين.

كما وجهت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي استنكر طلب بودابست بداية الأسبوع، المزيد من الأموال من أجل حماية حدودها، في الوقت الذي ترفض فيه المشاركة في الخطة الإجبارية لتقاسم المهاجرين بين الدول الأوروبية.