154 ألف حاج يصلون المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سجلت الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة عدد 154,567 ألف حاج وصلوا إلى المدينة قادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 497ر56 حاجاً ، فيما غادرها 4233 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 4780 حاجاً ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية المصرية وعددهم 805ر26 حجاج , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 779ر149 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 257ر82 حاجاً .