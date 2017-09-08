المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية لبيونج يانج - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو سيتي(صدى):

أعلنت المكسيك، طرد سفير كوريا الشمالية احتجاجاً على التجربة النووية الأخيرة لبيونج يانج التي اعتبرت الحكومة المكسيكية أنها تشكل ” خطراً كبيراً على السلام “.

وتم إعلان السفير كيو هيونغ جيل، شخصًا غير مرغوب فيه وأعطي 72 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المكسيكية.

وقال البيان: إن قرار بيونغ يانغ إجراء تجربتها النووية السادسة والأكثر قوة كان انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي , واعتبرت الحكومة المكسيكية أن نشاط كوريا الشمالية النووي يمثل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين، كما ويمثل تهديداً متزايداً للمنطقة ولحلفاء رئيسيين للمكسيك مثل اليابان وكوريا الجنوبية , وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد إجراء تجربة ناجحة لقنبلة قالت إنها هيدروجينية، مما أثار استنكاراً شديداً في العالم.