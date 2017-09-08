 المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية لبيونج يانج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 8

    سبتمبر

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المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية لبيونج يانج

المكسيك تطرد سفير كوريا الشمالية بعد التجربة النووية لبيونج يانج
مكسيكو سيتي(صدى):

أعلنت المكسيك، طرد سفير كوريا الشمالية احتجاجاً على التجربة النووية الأخيرة لبيونج يانج التي اعتبرت الحكومة المكسيكية أنها تشكل ” خطراً كبيراً على السلام “.
وتم إعلان السفير كيو هيونغ جيل، شخصًا غير مرغوب فيه وأعطي 72 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المكسيكية.
وقال البيان: إن قرار بيونغ يانغ إجراء تجربتها النووية السادسة والأكثر قوة كان انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي , واعتبرت الحكومة المكسيكية أن نشاط كوريا الشمالية النووي يمثل خطراً كبيراً على السلام والأمن الدوليين، كما ويمثل تهديداً متزايداً للمنطقة ولحلفاء رئيسيين للمكسيك مثل اليابان وكوريا الجنوبية , وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد إجراء تجربة ناجحة لقنبلة قالت إنها هيدروجينية، مما أثار استنكاراً شديداً في العالم.


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