" اعتدال " تفضح وسائل إعلامية زيفت تقرير معهد " بروكنغز " لإدانة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

فضح أمين عام المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” الدكتور ناصر البقمي، كذب وافتراءات وزيف المعلومات التي روجت لها وسائل إعلامية، تزعم بأن تقرير معهد ” بروكنغز ” الأمريكي، أعلن أن أكثر الحسابات المؤيدة لـ ” داعش ” على تويتر مقرها المملكة.

وعلق البقمي عبر عدة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تقرير معهد ” بروكنغز “، عارضا مقتطفات من التقرير مترجما بالعربية لتوضيح الجوانب المهمة من التقرير، مؤكدا أن ما ورد في التقرير لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما يروج له الخبثاء، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار البقمي إلى حقيقة ما قاله تقرير المعهد عن مؤيدي داعش في المملكة، حيث تطرق إلى الدراسة التي أجراها المعهد ضمن حجم العينة موضع الدراسة والتي بلغت 20 ألف حساب مؤيد لداعش ، حيث تم جمع البيانات في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2014.

وأوضح البقمي أنه في الملخص التنفيذي للمعهد جاءت الحسابات المؤيدة لداعش بشكل عام من داخل مناطق التنظيم في سوريا والعراق أو المناطق المتنازع عليها مع التنظيم، فيما لم يرد ذكر للسعودية.

وأكد أنه ورد في صفحة 12 و13 ‏ في التقرير، أنه بناء على الموقع الجغرافي الذي ادعاه الحساب لنفسه، لا تأتي السعودية في المركز الأول كما يتداول البعض عن جهل أو عن سوء نية ولكن في نفس الوقت بناء على المنطقة الزمنية للحساب، يوضح التقرير أن اليونان – مدينة أثينا فقط في الحقيقة – بها ضعف مؤيدي داعش في السعودية، حيث يتواجدون كلهم في مدينة الرياض.