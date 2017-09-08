حرس الحدود: محاسبة المقصرين في إنقاذ العائلة العالقة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود، محاسبة المتسببين في التأخر بإنقاذ عائلة علقت سيارتهم في منطقة طينية بالقرب من رأس أبوعلي في الجبيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك بما يكفل سلامة مرتادي الشواطئ.

وأوضحت المديرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اللجنة المكلفة بتقصي ملابسات الحادثة أنهت أعمالها، واتضح بعد التحقيقات ومقابلة رب الأسرة أن هناك تقصيرا في محاولة إنقاذ العائلة نتيجة تصرفات واجتهادات فردية.