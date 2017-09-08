القتل تعزيرا لـ3 مواطنين وسجن رابع بتهم استهداف دوريات أمنية في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، على 4 متهمين أدينوا باستهداف دوريات أمنية ومبان حكومية ومبنى السجن في القطيف، بالقتل تعزيرًا لثلاثة جميعهم سعوديو الجنسية وسجن الرابع 12 عامًا.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول والثاني والثالث، بخروجهم المسلح على ولي الأمر بمشاركة عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، وتهريبهم أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة، بمشاركة عدد من الجناة، وتدربهم على الرماية بالسلاح، نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتضافرت الأدلة على المدعي عليه الرابع، بمشاركته عددًا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر، وتهريبها وتستّره على أحد المطلوبين أمنيًّا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع للأدلة المتضافرة، بسجنه مدة 12 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.