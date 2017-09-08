إحدى الشقيقتين المختطفتين أول أيام العيد تروي تفاصيل جديدة حول الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

روت الفتاة أريام إحدى الشقيقتين اللتين تعرضتا للاختطاف أول أيام عید الأضحى المبارك من أمام منزل أسرتهما بمحافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة، تفاصيل الواقعة وما جرى لها هي وشقيقتها، مؤكدة أن رواية تعرضهما للاختطاف حقيقية ولم يختلقها والدها.

وأوضحت أريام – تبلغ من العمر 11 عاماً- أنها خرجت مع أختها ” سماح ” لإلقاء النفايات في موقع قريب من المنزل عصر أول أيام العيد إلا أنهما فوجئتا بتوقف سيارة سوداء مظللة مقبلة من اتجاه الشرق بداخلها ثلاثة أشخاص بجانبهما ويهبط منها ملثمان ويجبراهما بالقوة على الصعود إلى السيارة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت أريام أنه تم احتجازهما 4 أيام في استراحة ببحرة المجاهدين قبل تحريرهما، موضحة أن ثلاثة رجال آخرين جاءوا إلى موقع اختطافهما للتشاور مع البقية حول مصيرهما، مشيرة إلى أن أحد الخاطفين تحدث مع أختها وقال لها إنها قريبة الشبه ببائعة آيس كريم في الحي.

وأكدت أن الجناة قرروا إطلاق سراحهما بعدما جرت مكالمة بين أحدهم وطرف آخر أكد خلالها أن المختطفتين ليست لهما علاقة بمن تم استهدافهما، مشيرة إلى أن الخاطفين تركوهما في حديقة عامة ببحرة وهربوا من المكان سريعاً.

ومن جانبه نفى والد الفتاتين إدلاءه بأي تصريحات عن حالة ابنته ” سماح” بشأن إصابتها بمرض نفسي، مشدداً على ثقته الكاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الحقائق والقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن.