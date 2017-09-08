إحدى الشقيقتين المختطفتين أول أيام العيد تروي تفاصيل جديدة حول الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

إحدى الشقيقتين المختطفتين أول أيام العيد تروي تفاصيل جديدة حول الواقعة
روت الفتاة أريام إحدى الشقيقتين اللتين تعرضتا للاختطاف أول أيام عید الأضحى المبارك من أمام منزل أسرتهما بمحافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة، تفاصيل الواقعة وما جرى لها هي وشقيقتها، مؤكدة أن رواية تعرضهما للاختطاف حقيقية ولم يختلقها والدها.
وأوضحت أريام – تبلغ من العمر 11 عاماً- أنها خرجت مع أختها ” سماح ” لإلقاء النفايات في موقع قريب من المنزل عصر أول أيام العيد إلا أنهما فوجئتا بتوقف سيارة سوداء مظللة مقبلة من اتجاه الشرق بداخلها ثلاثة أشخاص بجانبهما ويهبط منها ملثمان ويجبراهما بالقوة على الصعود إلى السيارة، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضافت أريام أنه تم احتجازهما 4 أيام في استراحة ببحرة المجاهدين قبل تحريرهما، موضحة أن ثلاثة رجال آخرين جاءوا إلى موقع اختطافهما للتشاور مع البقية حول مصيرهما، مشيرة إلى أن أحد الخاطفين تحدث مع أختها وقال لها إنها قريبة الشبه ببائعة آيس كريم في الحي.
وأكدت أن الجناة قرروا إطلاق سراحهما بعدما جرت مكالمة بين أحدهم وطرف آخر أكد خلالها أن المختطفتين ليست لهما علاقة بمن تم استهدافهما، مشيرة إلى أن الخاطفين تركوهما في حديقة عامة ببحرة وهربوا من المكان سريعاً.
ومن جانبه نفى والد الفتاتين إدلاءه بأي تصريحات عن حالة ابنته ” سماح” بشأن إصابتها بمرض نفسي، مشدداً على ثقته الكاملة في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الحقائق والقبض على الجناة في أقرب وقت ممكن.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 1 ساعة
كلاب الشوارع الي يلفون ويعاكسون الحريم اشوفهم منتشرين
واذا تدخلت يمكن تصيرمضاربه وتلقى نفسك بالسجن
وزادة دنائتهم اكثر من المعاكسات صارت اجرام وخطف
ولا يردع امثال هؤلاء بعد الله الا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
واطالب ولاة امرنا حفظهم الله بزيادة صلاحيات الهيئة وامكانياتها
وامدادهم بالسيارات لزيادة دورياتها وعمل خطوط ساخنه للابلاغ عن
كلاب الشوارع والااسواق والمنتزهات
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 57 دقيقة
وين هذا ببحرة جوار مكة
مااعتقد ان هالكلام عندنا
بالسعودية ..
والله سطاوة لابعد الحدود
يتفرجون بهالمسلسلات
ويطبقون عندنا
عجيب والله
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يصلح احوال المسلمين