الكويت: بيان الدول الأربع حول أزمة قطر يحرص على وضع حد للخلاف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الخارجية الكويتية أنها تنظر بتقدير للبيان الذي أصدرته الدول الأربع مساء أمس الخميس، حول أزمة قطر، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن ” المملكة والإمارات ومصر والبحرين “، يؤكد الحرص على وضع حد للخلاف مع الدوحة.

وشددت الخارجية الكويتية على موقفها المبدئي للتهدئة بين الدول الأربع وقطر، مؤكدة أنها ستواصل المساعي لرأب الصدع وإنهاء الخلاف الحاصل.

ونقلت وكالة ” كونا ” الكويتية نقلاً عن مصدر في الخارجية ما يلي:

“أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن ‏دولة الكويت وقد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة فإنها تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان ، الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود. وفي هذا الصدد فإنها تؤكد على موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة.

كما أكد المصدر بأن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.”

واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.