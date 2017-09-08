رئيس الوزراء اليمني يؤكد الحرص على إعادة إعمار المناطق المحررة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، حرص الحكومة الشرعية على إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيا الانقلابية.

وحث ابن دغر خلال لقائه وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين، على سرعة إنجاز العمل في المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية، والعمل المشترك لتجاوز كل العراقيل والصعوبات، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف إعادة الإعمار وعودة عجلة التنمية في المحافظات المحررة بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص.

وأشار رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة الشرعية شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.