شروط إصدار تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الحج والعمرة، تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة من 1438– 1442، بغرض توفير حزم من الخدمات المتعددة والمتنوعة لكل شرائح المعتمرين والزائرين.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، أن شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين أو تجديدها، تتطلب أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة أو شركة مكونة طبقاً لأحكام نظام الشركات، وأن تكون برأس مال سعودي بالكامل، إلى جانب استيفائها المتطلبات الخاصة بمعايير التأهيل من ناحية الملاءة المالية، وتوفير الكوادر الإدارية والخبرات المطلوبة، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح شعبان أن من ضمن شروط الحصول على الترخيص ألا يكون المتقدم للطلب إحدى شركات مركز أنظمة خدمات العمرة، مشيرا إلى أن يتم سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام، والمطالبات والحقوق المالية.