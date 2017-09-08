تصفية 13 إنقلابيا خلال محاولات تسللهم إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن مقتل 13 عنصرا من الانقلابيين، الأربعاء الماضي، خلال تصدي القوات السعودية لهجومين منفصلين بالمناطق الحدودية اليمنية المحاذية لمحافظة الحرث.

وأكدت المصادر أن القوات رصدت مجموعة من الميليشيات التابعة للحوثيين وعناصر من الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح بالقرب من إحدى القرى الحدودية بمحافظة الحرث، موضحا أن المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي قامت بقصفهم بعد استدراجهم لمكان مفتوح لينتج عن ذلك مقتل 8 عناصر حوثية بينهم قيادي، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت المصادر أن المدفعية قتلت 5 عناصر حوثية ودمرت طقم عسكري خلال تصديها لمحاولة تسلل في أحد المواقع القريبة من الحدود بهدف نصب مدافع لإطلاق قذائف على المنازل المدنية القريبة من الحدود.