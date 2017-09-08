حساب بنكي لكل مدرسة متعلق بنفقاتها التشغيلية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافقت وزارة المالية، على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات، استجابة لطلب وزارة التعليم، ليتم تخصيصها للنفقات التشغيلية للمدارس، وإصدار بطاقات تتيح إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع فقط.

وأصدر الدكتور أحمد العيسى، توجيهات لإدارات التعليم بالعمل على التنسيق مع البنوك، وتزويدها بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، واستلام بطاقات الصراف، وفقا لصحيفة المدينة.

وشدد العيسى على ضرورة إثبات المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة لدى قائد أو قائدة المدرسة، وألا تتم تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدم من مستندات تثبت صرف المبالغ المسبقة على الأغراض المخصصة لها.