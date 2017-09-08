بالفيديو.. الغامدي يعتذر للمعلمين والمعلمات في حالة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الغامدي يعتذر للمعلمين والمعلمات في حالة واحدة
تعهد الكاتب الصحفي قينان الغامدي، بتقديم اعتذار للمعلمين والمعلمات؛ إثر تصريحاته الأخيرة ضدهم، في حال اجتاز 60% من المعلمين والمعلمات اختبار المركز الوطني للقياس.
وأوضح الغامدي في لقاء مع برنامج ” ياهلا ” على ” روتانا خليجية “، أن 50% من المتقدمين للوظائف التعليمية يفشلون في اختبار ” قياس “، لذلك يطالب عدد كبير منهم بخفض الحد الأدنى للنجاح فيه، مضيفا: ” إذا طبقت الوزارة اختبارات قياس على المعلمين الحاليين واجتازها 60% منهم، فأنا مدين لهم باعتذار مكتوب ومعلن “.
واعتبر الغامدي أن المعلم هو المسؤول الأول عن نجاح العملية التعليمية، وأن مستوى المناهج والمباني المدرسية شماعات يعلق عليها المعلمون فشلهم، مشدداً على أن الطلبة هم أفضل من يقيمون المعلمين والمعلمات، باعتبار أن رسوخ المعلم في ذاكرة تلميذه يمثل نجاحاً له.
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش مكبرين المسألة بعض الحشرات لا أحد يراها
الابهاوي[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 1 ساعة
قينان هههههههههخخههههههه
تذكر خط ابها الخميس
وتحديد عند دوار القصبه
الساعه ثلاثه الفجر
ايام ماكنت تشتغل مدير جريده الوطن في ابها
كل تراب او اعلم الناس
ترك اخر واحد تتكلم
والله لو صلحولك اختبار في قياس
الرجوله انك متعداء ٥%
والله لعلم والله لقول
ان المصري اكل الفول
علي ..[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
وزير التعليم العيسى هو من بدأ في الاستهتار والسخرية بالمعلم فتطاول قينان وغيره على المعلم