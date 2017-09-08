المحكمة الدستورية الأسبانية تلغي قانون إجراء استفتاء على انفصال كتالونيا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

ألغت المحكمة الدستورية في أسبانيا قانوناً مثيراً للجدل أصدرته مقاطعة كتالونيا يقضي بإجراء استفتاء شعبي في المقاطعة بانفصالها، وذلك بعد يوم واحد من إصداره.

وقالت وسائل إعلام أسبانية نقلاً عن مصادر قضائية أن القرار صدر مساء اليوم ، خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس المحكمة العليا خوان جوزيه جونزاليز ريفاس.

وكان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الذي يعارض بشدة الاستفتاء المزمع لأبناء المقاطعة لفصلها عن أسبانيا، كان قد أعلن بعد ظهر اليوم أنه سيطعن لدى الدستورية العليا على قانون الاستفتاء الكتالوني.

وأنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الحيلولة دون إتمام الاستفتاء، ودون انفصال المقاطعة الأقوى اقتصادياً في أسبانيا.