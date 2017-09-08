 ترامب: سيكون يوما حزينا لكوريا الشمالية إن لجأنا للخيار العسكري - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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ترامب: سيكون يوما حزينا لكوريا الشمالية إن لجأنا للخيار العسكري

ترامب: سيكون يوما حزينا لكوريا الشمالية إن لجأنا للخيار العسكري
واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل تجنب اتخاذ إجراء عسكري مع كوريا الشمالية للتصدي لتهديدها النووي والصاروخي، لكنه إن لجأ لهذا الخيار فسيكون ” يوماً حزيناً جداً ” لزعامتها.
وامتنع الرئيس ترامب مجدداً عن استبعاد الرد العسكري الأمريكي عقب سادس تجارب كوريا الشمالية النووية وأقواها في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لتشديد العقوبات الاقتصادية، قائلة إن بيونج يانج “تسلك مسلكاً سيئاً ويتعين إيقافها”.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي أن العمل العسكري يمكن أن يكون خياراً بالتأكيد , مضيفاً أنه يفضَل عدم السير في طريق الخيار العسكري .


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